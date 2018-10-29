مسرور بارزاني يحذر من “تحركات” ويدعو عبد المهدي لأمر

مسرور بارزاني يحذر من تحركات لداعش ويدعو عبد المهدي للاسراع بتشكيل الكابينة

اربيل (كوردستان 24)- حذر مستشار مجلس امن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأحد من تحركات تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها، داعيا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للاسراع بتشكيل الحكومة.

وجاء حديث بارزاني خلال استقباله السفير الروسي في بغداد مكسيم مكسيموف والوفد المرافق في اربيل.

وحذر بارزاني من تحركات تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها وتكرار الخروقات الامنية فيها.

وأكد بارزاني ان استكمال تشكيل الحكومة هو تقدم في العملية السياسية العراقية معبرا عن أمله في أن يتمكن عبد المهدي من استكمال كابينته بأقرب وقت.

وتناول الجانبان التطورات السياسية في المنطقة، وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات بين روسيا واقليم كوردستان.

وشغلت الخلافات بين اربيل وبغداد حيزا من اللقاء، حيث دعا المسؤول الروسي الى ضرورة حل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وشدد المسؤول الروسي على ضرورة مشاركة الكورد في العملية السياسية العراقية لافتا الى أن بلاده تقدر دور الكورد في التطورات السياسية في العراق.

سوار أحمد