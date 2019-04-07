مسرور بارزاني يجدد دعوة للمسيحيين ويؤكد: واجهوا التغيير الديمغرافي

اربيل (كوردستان 24)- جدد مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد، دعوة المسيحيين الى التشبث بهويتهم ومناطقهم، مطالبا اياهم بمواجهة كافة محاولة التغيير الديمغرافي في المنطقة.

وجاء ذلك اليوم الأحد، خلال استقبال بارزاني لوفد من رجال الدين الارمن في اربيل.

وتم خلال اللقاء تباحث أوضاع المنطقة بشكل عام وخصوصا أوضاع المسيحيين في اقليم كوردستان وسهل نينوى.

وشدد الجانبان على ضرورة أن تتكاتف كافة الأطراف في سبيل تأمين أرضية ملائمة لعودة كافة النازحين المسيحيين الى مناطقهم بنينوى.

ودعا بارزاني المسيحيين الى التشبث بأرضهم وهويتهم ومواجهة كافة عمليات التغيير الديمغرافي.

وعبر الزعيم الكوردي الشاب عن دعمه لحقوق ومطالب المسيحيين عموما ومطالب الأرمن بشكل خاص.

وأكد بارزاني على أن شعب كوردستان سيحافظ على ثقافة التعايش والتسامح الديني وتقبل الآخر تحت اي ظرف.

وقال بارزاني ان “كوردستان ستبقى دوما نموذجا للتسامح الديني والتعايش السلمي بين كافة الاديان، وتحت اي ظرف”.

وعبر الوفد الارمني عن شكره لاقليم كوردستان فيما هنأ مسرور بارزاني بترشيحه رئيسا لحكومة اقليم كوردستان المقبلة.