مسرور بارزاني يجتمع مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري على هامش اعمال مؤتمر ميونيخ للامن 2020.

ومن المقرر ان يعقد مسرور بارزاني في اليوم الأول لقاءً اخر مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، بعد ان استهل لقاءات اليوم بالاجتماع مع وزير الطاقة الامريكي دان بروليت.

وسيتضمن جدول الأعمال لرئيس حكومة إقليم كوردستان اجتماعاً مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومثله مع وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور.

انطلقت اليوم الخميس اعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 2020، بمشاركة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

وينعقد المؤتمر في الفترة من 14 إلى 16 شباط فبراير بمشاركة صناع القرار من مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والمجتمع المدني، حيث تجري نقاشات امنية حول الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.