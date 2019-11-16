في اليوم العالمي للتسامح .. مسرور بارزاني يؤكد ضرورة ترسيخ الاعتدال والوسطية والتعايش

إستقبل وفداً من المكونات الدينية في اقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم السبت ١٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ، وفداً يمثل جميع المكونات الدينية في إقليم كوردستان.

وتألف الوفد من ممثلي الديانات الإسلامية والمسيحية والإيزيدية والكاكائية والزردشتية والصابئية المندائية والبهائية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعايش والتسامح الديني في إقليم كوردستان، حيث أشار رئيس الحكومة بالصدد الى أن كل الأديان مكملة لبعضها البعض، وهدفها هداية الإنسان إلى جادة الصواب.

وقال رئيس الحكومة: “إن التعايش بين الأديان في إقليم كوردستان من المظاهر المشرقة التي يشيد بها المجتمع الدولي، وهذا مبعث فخر لنا”.

مضيفاً : ” كوردستان هي وطننا وبيتنا الكبير ، ولا بد من ترسيخ الاعتدال والوسطية والتعايش ، ويتعين أن نتسامح ونتعايش في أيامنا كافة”.

واليوم العالمي للتسامح هو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في السادس عشر من نوفمبر / تشرين الثاني عام ١٩٩٥، للاحتفال به في كل عام عبر إقامة مختلف النشاطات والفعاليات.