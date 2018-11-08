مسرور بارزاني يؤكد استمرار مساعي تحويل البيشمركة لجيش محترف

مسرور بارزاني يؤكد استمرار مساعي تحويل البيشمركة لجيش موحد محترف

اربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار مجلس امن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الخميس، على استمرار المساعي لإعادة هيكلة قوات البيشمركة، وتنظيمها وتحويلها الى جيش محترف.

وجاء ذلك خلال استقبال بارزاني للسفير البلجيكي في بغداد هندريك فان ديفيلد والوفد المرافق له في اربيل.

والبيشمركة هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دورا حاسما في مقارعة الإرهاب وإبعاد خطره المتمثل بداعش عن حدود الإقليم، وتستمر مساعي كوردستان للعمل على تحويلها لجيش نظامي محترف بالاتفاق مع قوات التحالف الدولي الذي تقوده امريكا.

وتباحث بارزاني مع فان ديفيلد التطورات السياسية والعسكرية وتحركات تنظيم داعش في بعض المناطق العراقية.

وسبق أن حذر المسؤول الكوردي الرفيع من عودة نشاط مسلحي داعش في المناطق التي حررت من قبضتهم بعد معارك مدمرة استمرت ثلاث سنوات، وقال إن جهود التحالف الدولي في القضاء على الارهاب يمكن أن تذهب سدى إذا لم تُعالج مشاكل ظهوره.

واشار بارزاني الى ضرورة تهيئة المناخات وتحسين الخدمات الاساسية في المناطق المحررة لتسهيل عودة النازحين العراقيين الى مناطقهم.

وأكد الطرفان على ضرورة حل كافة المشاكل والازمات السياسية والاقتصادية في العراق والتي ادت الى ظهور جماعات متشددة.