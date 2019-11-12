مسرور بارزاني يؤكد أهمية رقابة مجالس المحافظات على الأداء الحكومي باقليم كوردستان

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني ، اجتماعاً مع رؤساء مجالس محافظات إقليم كوردستان.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، التأكيد على أهمية الدور الرقابي لمجالس المحافظات فيما يتعلق بعمل المؤسسات والدوائر الحكومية ضمن حدود محافظات الإقليم.

وأشار الاجتماع الى الدور المهم لمجالس المحافظات في مراقبة الأداء الحكومي ولاسيما البرنامج الإصلاحي وتعزيز العمل المؤسساتي وتنظيم المصاريف والإيرادات بالشكل الذي يُراعى فيه التوازن.

وطلب رئيس الحكومة من مجالس المحافظات مساعدة الحكومة في تنفيذ المشاريع في إطار السياسة العامة سعياً لمحاربة الروتين الإداري وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز معاملات المواطنين.

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة عدم التمييز خلال تقديم الخدمات للمواطنين، وقال: ” هدف موظفي الدوائر الحكومية، بدءاً من رئيس الوزراء ووزرائه وحتى أصغر موظف، هو خدمة المواطنين في إقليم كوردستان وبدون تمييز، مع مراعاة حقوق الموظفين”.

كما جدد رئيس الحكومة تمسكه ببرنامج التحول الى المجتمع الإنتاجي، قائلا: “نعمل من أجل تحويل مجتمع إقليم كوردستان من مستهلك الى منتج”.