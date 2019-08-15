أغسطس 15, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني يأمل بمكاسب أكبر لاقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يأمل بمكاسب أكبر لاقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني أمله بأن تتحقق مكاسب أكبر لشعب كوردستان.

وجاء ذلك اليوم الخميس في رسالة تهنئة لمسرور بارزاني بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذكرى السنوية لميلاد رئيسه مسعود بارزاني.

وقال مسرور بارزاني في الرسالة “آمل أن تكون هذه المناسبة العظيمة باعثاً لإنجاز مكاسب أكبر وضمان حياة مفعمة بالسعادة والرخاء لشعبنا، وتحقيق المزيد من السلم والعمران والأمان لوطننا”.

وتوجه بارزاني بأحر التهاني لزعيم الحزب و أعضائه و مؤيديه والبيشمركة وذوي الشهداء وكل شعب كوردستان.

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