مسرور بارزاني وروبرسون يبحثان تطورات منطقة شرق الفرات

اربيل (كوردستان 24)- بحث مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع قائد العمليات المشتركة للعمليات الخاصة في العراق وسوريا الجنرال باتريك روبرسون آخر التطورات في منطقة شرق الفرات بشمال سوريا.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء خلال استقبال بارزاني لباتريك والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء تمت مناقشة التطورات الأخيرة في مناطق شرق الفرات بشمال وشمال شرق سوريا والتي تشهد توترات حادة في الآونة الاخيرة.

وأكد بارزاني على ضرورة توحيد الصف الكوردي، وتضافر جهود كافة القوى السياسية الكوردية في سوريا حتى يتمكنوا من تثبيت حقوق الشعب الكوردي في تلك المناطق.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكوردية على معظم الاراضي الكوردية فضلاً عن مناطق خارج مناطق الادارة الذاتية في الشمال السوري. وكثيراً ما تتعرض تلك الوحدات الى انتقادات من قوى وجماعات كوردية منافسة تتهمها بالتفرد والاقصاء والتهميش.

وتتلقى الوحدات الكوردية، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، الدعم من الولايات المتحدة، لكن انقرة تعتبرها امتداداً لحزب العمال الكوردستاني المحظور والذي يخوض صراعا دمويا لا بوادر على توقفه منذ ثمانينات القرن الماضي وأسفر عن سقوط الالاف.

ونجحت فصائل قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين عرب وكورد من طرد داعش من مناطق شاسعة من سوريا إلا أن تركيا زادت من حدة تهديداتها بشن هجمات على تلك المناطق خصوصا بعد القرار الامريكي بالانسحاب من سوريا.