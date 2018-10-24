مسرور بارزاني: هكذا ينبغي أن يكون تواجدنا ببغداد

مسرور بارزاني: يجب أن نشارك بشكل حقيقي في صنع القرار ببغداد

اربيل (كوردستان 24)- قال مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني انه ينبغي أن يشارك الكورد في صنع القرار السياسي والعسكري في بغداد بشكل حقيقي، لافتا الى أن تطبيق الدستور مفتاح حل المشاكل.

وجاء حديث بارزاني خلال استقباله سفير الاتحاد الاوروبي في العراق رامون بلاكوا، الثلاثاء، في اربيل.

وقال بارزاني “ندعم عادل عبد المهدي ومشاوراتنا مع كافة المكونات العراقية متواصلة، وينبغي أن يكون دور ومشاركة الكورد في صنع القرار السياسي والعسكري والامني حقيقيا في بغداد”.

وأكد بارزاني على أن تطبيق مواد الدستور العراقي وخصوصا المادة 140 هو مفتاح حل كافة القضايا الخلافية بين بغداد واربيل.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وبين الحكومة العراقية وحكومة كوردستان مشاكل عديدة عالقة كالموازنة والملف النفطي وميزانية البيشمركة وغيرها.

وشدد الجانبان على ضرورة تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان ودول الاتحاد الاوروبي.

وأكد السفير الاوروبي على استمرار دعم الدول الاوروبية لاقليم كوردستان ورغبتها في تشكيل حكومة قوية تتصدى للفساد وتسهم في انعاش اقتصاد الاقليم.

ولفت بلاكوا الى اصرار الاتحاد الأوروبي على دعم كوردستان في مكافحة الفساد وتنظيم وإعادة هيكلة القوات الامنية والبيشمركة.