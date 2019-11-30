مسرور بارزاني: هجوم كولجو يظهر أن داعش لم يندحر بعد

مطالباً المجتمع الدولي بمساعدة كوردستان والعراق في ردع الإرهاب …

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، أن الهجوم الذي شنه داعش على ناحية كولجو في قضاء كفري ليلة أمس وأسفر عن استشهاد مدير أسايش الناحية وعنصرين آخرين، يؤكد أن التنظيم لم يندحر بعد، مطالباً المجتمع الدولي بمواصلة مساعدة كوردستان والعراق في ردع الإرهاب.

وقال مسرور بارزاني في بيان بالصدد: «ببالغ الأسى، تلقينا نبأ استشهاد مدير الآسايش ومنتسبين إثنين وإصابة عدد آخر بجروح في ناحية كولجو التابعة لقضاء كفري بعد الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش على الناحية ليلة أمس».

وتابع «وإذ نتوجه بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهداء، فإننا نتمنى من الباري عزّ وجل أن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل».

وأكد بارزاني، أن «الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش يُظهر من دون أدنى شك بان هذا التنظيم لم يندحر بعد، ولطالما حذرنا من خطره، ولذا يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد العراق وإقليم كوردستان في ردع الإرهاب والقضاء على العوامل المؤدية لإنعاشه مرة أخرى».