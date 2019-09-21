مسرور بارزاني: نجاح كوردستان نجاح للعراقيين جميعا

مسرور بارزاني: نجاح كوردستان نجاح لكل العراقيين ولا بد من التعامل معه كإقليم

اربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 19 أيلول (سبتمبر) 2019، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وذلك على هامش حفل تخرج الدفعة الأولى لطلبة الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك.

وعبّر رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، عن سعادته لتلبية دعوة المشاركة، وقال: “إن اللقاء بأحبائنا في إقليم كوردستان يعد فرصة طيبة، وأشعر بالسرور عندما أرى الإقليم يتقدم في شتى المجالات”.

ووصف الحلبوسي العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد بالجيدة، وأضاف: “نأمل أن نصل إلى أرضية مشتركة لحلحلة الخلافات، ولن نقبل بوقوع أي ضرر على مواطني إقليم كوردستان، وهذا مبدأ نتمسك به”.

وبعد أن أشار إلى أن التصريحات المتباينة التي تصدر بشأن إقليم كوردستان لا تمثل الموقف الرسمي لبغداد، أكد رئيس مجلس النواب عدم وجود أي موقف سياسي سلبي تجاه الإقليم.

بدوره، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن أمله بإمكانية البت في القضايا الخلافية، وقال: “نحن على استعداد لحل الخلافات كافة بموجب الدستور، ويحذونا الأمل بالتوصل إلى حل”، مضيفاً “إن نجاح كوردستان يمثل نجاحاً لكل العراقيين، وإن حسم القضايا الخلافية يصب في مصلحة الجميع”.

كما شدد على ضرورة أن لا يتم التعامل مع إقليم كوردستان على أنه محافظات، وإنما كإقليم مثبت في الدستور، وأكّد على أهمية التعاون الأمني بين الجانبين لملاحقة خلايا داعش التي لا تزال تمثل تهديداً في عدد من مناطق البلاد.

وفي ختام اللقاء، رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق الجيد بين القوات العراقية وقوات البيشمركة في ملاحقة فلول الإرهاب في بعض المناطق.