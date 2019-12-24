ديسمبر 24, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني مهنئاً بعيد الميلاد المجيد: ستظل كوردستان واحة للتعايش بين الأديان والقوميات

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني مهنئاً بعيد الميلاد المجيد: ستظل كوردستان واحة للتعايش بين الأديان والقوميات

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يارزاني قال في رسالة تهنئة بالمناسبة ” أتقدم الى جميع المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأتمنى لكم قضاء هذه المناسبة السعيدة بأجواء مفعمة بالأمن والطمأنينة والسؤدد ” .

مسرور بارزاني ، أضاف إن ” إقليم كوردستان سيظل، كما عهدتموه، واحة للتعايش السلمي بين الأديان والقوميات “، مردفاً ” نعبر عن فخرنا لأننا كنا وما زلنا ، ملاذاً لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين ولاسيما المسيحيين العراقيين ومسيحيي المنطقة” .

وتابع بارزاني بأن” حكومة إقليم كوردستان لن تدخر جهداً في تأمين الاستقرار والطمأنينة وتقديم المساعدة لكل الذين يلوذون بإقليم كوردستان بسبب الظلم والاضطهاد ” .

رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، ختم بالقول ” نأمل أن تنتهي الحروب والمآسي في المنطقة والعالم برمته، وأن يسود بدلاً عنها السلام والإعمار “.

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