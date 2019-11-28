مسرور بارزاني من تركيا : الاتفاق على رفع التبادل التجاري وكوردستان بوابة تجارية للعراق

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتماعاً مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو بعد وصوله الى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني ، في أول زيارة رسمية له منذ تسنمه منصبه رئيساً للوزراء.

وجرى في اللقاء بحث آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما ما يتعلق بالتجارة والاقتصاد.

وبعد الاجتماع، عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً للحديث عن تفاصيل الاجتماع وللرد على أسئلة الصحفيين.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إنه أجرى مع وزير الخارجية التركي مباحثات مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأعلن رئيس الوزراء الاتفاق على رفع التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وتركيا، وأشار الى أن الإقليم يمثل البوابة التجارية للعراق.

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة استتباب الأمن في المنطقة، مضيفاً أن الاستقرار يصب في صالح الجميع.

وقال رئيس الوزراء إن إقليم كوردستان يحرز تقدماً في المحادثات مع الحكومة الاتحادية للتوصل الى حل في مختلف القضايا الخلافية.

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وثمّن رئيس الحكومة التعاون التركي مع الأمم المتحدة لاستضافة اللاجئين السوريين، وأعرب عن أمله بان يعودوا الى ديارهم طواعية لا بصورة قسرية.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، قال رئيس الوزراء إن إقليم كوردستان يحتفظ بعلاقات مهمة جداً مع تركيا، وإنه يرفض أن يكون أراضيه منطلقاً لاي جماعة تستهدف دول الجوار.

الى ذلك، تحدث وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي عن جانب من المحادثات مع رئيس الوزراء، ووجه شكره لحكومة إقليم كوردستان لتعاونها مع تركيا في القطاع التجاري والاقتصادي.

وأكد وزير الخارجية التركي عدم وجود أي مشكلة بين بلاده والكورد وقوات البيشمركة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون التجاري مع إقليم كوردستان والعراق عموماً.

وسيجتمع رئيس الوزراء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في وقت لاحق من اليوم.

وكان مسرور بارزاني ، قد وصل انقرة ، اليوم الخميس ، في أول زيارة خارجية له ، بناء على دعوة رسمية كان قد تلقاها بعد أدائه اليمين رئيساً للوزراء.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الحكومة عدداً من الوزراء والمسؤولين في حكومة إقليم كوردستان.