نوفمبر 25, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني: لن ندخر جهداً في حماية وضمان حقوق المرأة في اقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني: لن ندخر جهداً في حماية وضمان حقوق المرأة في اقليم كوردستان

تفقد مركزاً لإيواء النساء في أربيل

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 25 نوفمبر / تشرين الثاني، زيارة الى أحد مراكز إيواء النساء في مدينة أربيل.

وتفقد رئيس الحكومة، برفقة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد ، أقسام المركز ووقف على متطلباته ، ووجه بتأمين احتياجاته اللازمة بعد أن استمع الى حديث المقيمات في المركز.

وخاطب رئيس الوزراء النساء داخل المركز بالقول : ” رأيتُ أن من الأفضل أن أبادر بزيارتكن واستمع لمطالبكن عن قرب، ولن اكتفي بإصدار كلمة بالمناسبة”.

مضيفاً ” نريد مجتمعاً ينبذ العنف بأشكاله كافة، وألا يتم التركيز على حماية النساء فحسب بل يتعين ضمان حقوق النساء ومستقبلهن في شتى مجالات الحياة، وهذا مرهون بالقوانين وطريقة تعامل المجتمع مع المرأة، غير أن الحكومة لن تدخر جهداً في هذا الصدد”.

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