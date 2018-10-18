مسرور بارزاني لبيشكجي: مواقفك تحظى باحترام الشعب الكوردي وتقديره

اربيل (كوردستان 24)- قال مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني ان مواقف المفكر التركي اسماعيل بيشكجي تحظى بالاحترام والتقدير لدى الشعب الكوردي.

وجاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال استقبال بارزاني لبيشكجي في اربيل.

وبيشكجي صديق للكورد قضى سنوات في السجون التركية دفاعا عن حقوقهم القومية وقام بمئات الابحاث عن قضيتهم.

واشار بارزاني الى ان مواقف الباحث اسماعيل بيشكجي ونشاطاته الداعمة للقضية الكوردية موضع احترام وتقدير لدى الشعب الكوردي وكافة الاحرار في العالم.

وشدد بيشكجي على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي قرار شعب كوردستان وإرادته في تقرير مصيره بعين الاعتبار، لافتا الى أن حل القضية الكوردية سيسهم في تثبيت دعائم السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.

ولد بيشكجي سنة 1939 في ولاية كوروم التركية، نال شهادة شهادة البكلوريوس في العلوم السياسية من جامعة أنقرة، حوكم بعشرات السنين بسبب مواقفه من الكورد وله عشرات المؤلفات عن القضية الكوردية.