مسرور بارزاني: لا إصابات بكورونا في إقليم كوردستان واتخذنا التدابير اللازمة لمواجهته

تفقد مراكز مخصصة لمواجهة فيروس كورونا

تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 27 فبراير/ شباط ، مركزاً صحياً خاصاً لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أربيل.

وأطلع رئيس الحكومة على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الفيروس وضمان منع انتشاره في إقليم كوردستان.

وعلى هامش جولته التفقدية، أشار رئيس الحكومة الى إنشاء مركز خاص لمواجهة فيروس كورونا في كل محافظة من محافظات إقليم كوردستان.

وقال للصحفيين “عقدنا عدة اجتماعات في مجلس الوزراء وعلى مستوى المحافظات لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي حالة ” ، مؤكداً اتخاذ الاستعدادات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ووقايتهم.

وتابع ، بالقول ” أدعو مواطني إقليم كوردستان الى الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية وباقي الجهات المعنية للوقاية من أي حالة يُشتبه بها قد تُسجل في إقليم كوردستان حتى نتمكن من السيطرة على الأوضاع”.

وأضاف رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان لم يسجل أي حالة إصابة بالفيروس على الرغم من رصد إصابات في باقي العراق وفي البلدان المجاورة، وقال: “لذا يتعين الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة”.

مشيراً الى أن إقليم كوردستان كان سبّاقا في اتخاذ الإجراءات الوقائية ، كما حث المواطنين على التعاون مع الكوادر الطبية والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الوقائية.

إقليم كوردستان يخصص مركزاً في كل محافظة لمواجهة كورونا

وختم رئيس حكومة اقليم كوردستان ، حديثه بالقول: “أدعو أصحاب المتاجر والمحال الى التعامل مع الموضوع بمسؤولية عالية وعدم رفع أسعار السلع ومستلزمات الحياة اليومية للمواطنين”.