مسرور بارزاني لأتباع الديانات: لستم أقليات وكوردستان ملاذكم الآمن

مسرور بارزاني لأتباع الديانات: لا نسميكم أقليات وكوردستان ملاذكم الآمن

أربيل (كوردستان 24)- تحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مقابلة مع قناة TV2000 الإيطالية عن التعايش المشترك بين الأديان في الإقليم، وذلك على هامش زيارته لبابا الفاتيكان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان في المقابلة إن “الاجتماع الذين جمعنا مع قداسة البابا محل فخر لنا، وحملنا الشكر الجزيل لحضرته وطلبنا منه المساندة، والصلاة من اجل الاستقرار للمنطقة وشعبنا”.

وأضاف أن “كوردستان أصبحت ملاذاً آمناً للكثير من الناس الذين فروا من قبضة داعش”، مشيراً الى أن إقليم كوردستان استقبل مئات الالاف من اللاجئين والنازحين.

وتابع “وهذا كله قد اطلعنا البابا عليه وهو لديه معلومات وافية واطلاع جيد”.

وعن أوضاع المكونات في إقليم كوردستان قال رئيس الوزراء بارزاني إن “كوردستان ارض السلام والتعايش على امتداد القرون الماضية، ونريد أن نستمر على هذا المنوال وان نبقى هكذا”.

وأردف بالقول “نحن لا نطلق تسمية أقليات بل نسميهم اتباع الديانات الأخرى، ونطمئنهم بأن إقليم كوردستان هو ملاذهم الآمن متى ما احتاجوا الى ذلك”.