مسرور بارزاني: كوردستان ستظل ملاذاً دائماً للأمن والاستقرار

اربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد رسالة شكر للاجهزة الامنية كافة بعد اعتقالها قتلة الدبلوماسي التركي بعد اقل من اسبوع على الحادثة.

وفيما يلي نص الرسالة

رسالة ثناء من رئيس حكومة اقليم كوردستان

أتوجه بخالص الشكر والثناء لقوات الآسايش ومكافحة الارهاب والأجهزة الامنية الأخرى، لسرعتها الفائقة في القبض على منفذ العمل الإرهابي داخل مطعم باربيل، ومساعده.

إن هذا النجاح جاء نتيجة حرص تلك القوات وسهرها على أمن اقليم كوردستان واستقراره. كما اتقدم بالشكر لمواطني اقليم كوردستان الذين لطالما ساندوا المؤسسات الامنية وتعاونوا معها.

إن اقليم كوردستان وبجهود أولئك المخلصين من أبنائه وبتعاون مواطنينا، سيظل ملاذاً دائماً للأمن والاستقرار.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة اقليم كوردستان

الاحد 21/7/2019