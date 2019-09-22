مسرور بارزاني كوردستان دهوك العام الدراسي الجديد

مسرور بارزاني يقرع جرس العام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- تحت رعايته وبحضوره، قرع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 21 أيلول (سبتمبر) 2019، جرس إحدى المدارس في محافظة دهوك، وذلك إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد في الإقليم.

وقرعت مدارس اقليم كوردستان أجراسها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي ايذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

وفي المراسم التي حضرها وزير التربية في الإقليم آلان حمه سعيد، أشار رئيس الوزراء الى أن الاهتمام بالتربية والتعليم من اولويات عمل الحكومة لما يمثلانه من ركيزة جوهرية في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم.

وقال: “نعمل جاهدين على النهوض بمستوى التعليم في مدارسنا لاسيما المدارس الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي”.

وانضم آلاف التلاميذ الجدد الى الصفوف الابتدائية الاولى لينخرطوا بذلك مع آلاف من زملائهم في مختلف المراحل الدراسية بالإقليم.

وبعدما أكد حاجة الإقليم الى 35 ألف صف دراسي لاستيعاب عدد المنضمين الجدد الى المقاعد الدراسية، وجه رئيس الوزراء دعوة الى المستثمرين ورجال الأعمال للقيام بواجبهم الوطني والانضمام الى الحملة الوطنية لجعل صروح التربية مكاناً لائقاً للطلبة والتلاميذ.

وقدم رئيس الحكومة شكره الى الكوادر التدريسية التي ظلت صامدة وواصلت مسيرة التعليم وخصوصاً في ظل الحرب على داعش والأزمة المالية القاهرة في الإقليم، وقال: “ستواصل حكومة اقليم كوردستان سعيها لتحسين الظروف المعيشية للمعلمين”.

وبعد انتهاء كلمته، أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان جولة بين صفوف احدى المدارس، وتبادل اطراف الحديث مع التلاميذ، وحثهم على المثابرة في طلب العلم وحب الوطن واحترام التعددية الدينية والقومية وقبول الآخر، بالإضافة الى حماية البيئة.