مسرور بارزاني قلق ويطلب من روسيا حماية حقوق الشعب الكوردي في سوريا

شفق نيوز/ اجتمع مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الجمعة مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد حالياً في ألمانيا.

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني انه “‎جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات التاريخية بين شعبي روسيا و إقليم كوردستان و الاوضاع السائدة في المنطقة خاصة في سوريا”.

واضاف البيان ان “بارزاني عبر عن قلقه على مستقبل الشعب الكوردي في سوريا ، كما أكد على ضرورة إيجاد حلول سياسية لحماية حقوق الشعب الكوردي في ذلك البلد ، مشجعاً روسيا على التعاون و المساعدة لتحقيق هذا الهدف”.

‎واردف البيان ان “آلية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين روسيا و إقليم كوردستان و العراق بشكل عام كانت محور آخر من اللقاء”.

‎جدير بالذكر أن بارزاني يتواجدد حالياً في ألمانيا مع عددٍ من قادة بلدان العالم و المسؤولين الأمنيين في العالم ، بهدف المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتوجه بارزاني امس الخميس على رأسِ وفدٍ رفيع المستوى ، يضم كلأً من سفين دزيي المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كوردستان و دلشاد بارزاني ممثل حكومة إقليم كوردستان الى إلمانيا .