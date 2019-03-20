مسرور بارزاني في رسالة نوروز: الإخلاص للوطن يكون بالأفعال .. يجب نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف

دعا مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني في رسالته بمناسبة عيد نوروز القومي الكوردي، إلى الإخلاص للوطن بالأفعال، وإلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف للمضي نحو مستقبل أفضل.

وقال القيادي الكوردي الشاب في رسالته التي طالعتها (باسنيوز): «بمناسبة حلول عيد نوروز رأس السنة الكوردية، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لذوي الشهداء الأبرار والبيشمركة الشجعان، وعموم شعب كوردستان، آمل أن تكون أجواء هذا العيد مفعمة بالأمان والأفراح ».

وأضاف «‎المناسبات الوطنية والقومية ومنها عيد نوروز، من العوامل المؤثرة في عملية التقدم بالوطن، آمل أن لا يقتصر إحياء هذه المناسبة المباركة على الشكليات التقليدية والاكتفاء بتبادل التهاني، فالإحياء المفتقر للمحتوى لا يفي مثل هذه المناسبة حقها بل يجعلها تفقد بريقها، وبالنتيجة سوف تفقد الأجيال القادمة اهتمامها بهذه المناسبة التاريخية» .

وقال مسرور بارزاني: «‎يجب أن تكون رموز الوحدة الوطنية عاملاً أقوى في بث الحس الوطني، وأن تكون دافعاً لنا جميعاً وعلى الرغم من كافة الاختلافات، لخدمة الوطن وتوحيد صفوفه وتسخير جمع الجهود للمضي معاً نحو مستقبل مشرق» .

وأكد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان أن «‎الإخلاص للوطن يجب أن ينعكس في ما نقدمه من أفعال، آمل أن يكون الجميع مستعدين لنبذ خلافاتهم والتخلي عن مصالحهم والتركيز على استكمال الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم، من أجل ضمان الحفاظ على مكاسبنا والتقدم بها وتصحيح الأخطاء وتقديم الخدمات الجديرة بشعبنا ووطننا».