مسرور بارزاني: عدم استقرار العراق لا يصب في مصلحة مواطنيه ولا المنطقة

مؤكداً ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي فرصة لتنفيذ حزم الإصلاح

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني ، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون، بحث آخر مستجدات المشهد العراقي، والتأكيد على أن عدم الاستقرار في البلاد لا يصب في مصلحة العراقيين عموماً ولا المنطقة برمتها.

كما تم التشديد على ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي فرصة للاستجابة إلى المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الإصلاحية.

هذا وجرى في اللقاء، التأكيد على دعم بريطانيا لبرنامج الإصلاح في حكومة إقليم كوردستان ولاسيما فيما يتعلق بوزارة البيشمركة.