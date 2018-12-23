مسرور بارزاني: داعش غير أساليبه في كسب التمويل

مسرور بارزاني: تنظيم داعش غير أساليبه في كسب التمويل

اربيل (كوردستان 24)- قال مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ان تنظيم داعش غير اساليبه القديمة في كسب التمويل، لافتا الى أن موارد التنظيم كانت معلومة سابقا وقد اصبحت سرية ومجهولة في الوقت الحالي.

وقال بارزاني لصحيفة واشنطن بوست الامريكية ان “تنظيم داعش كان يعتمد على بيع النفط والضرائب والأتاوات التي كان يفرضها على السكان في مناطق سيطرته إلا أنه غير اساليبه”.

وتابع بارزاني ان “اساليب داعش في كسب التمويل كانت واضحة ومعروفة، أما الآن فإنها مجهولة وسرية فقد غير التنظيم طرقه في التجارة وكسب الأموال خصوصا بعد قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من سوريا”.

وسيطر داعش عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا وتمكن التنظيم المتشدد من جمع ثروات كبيرة من بيع النفط اضافة الى موارد أخرى وفرض الضرائب والأتاوات وغيرها.

وسلطت الصحيفة الضوء على جهود قوات مكافحة الارهاب التابعة لمجلس أمن اقليم كوردستان في تجفيف منابع المال لتنظيم داعش، وقيامها بعمليات نوعية ضد ممولين لداعش داخل وخارج اقليم كوردستان.

وأعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بشكل نهائي في نهاية العام الماضي إلا أن مسلحي التنظيم لا زالوا يشنون هجمات ضد عسكريين ومدنيين في مناطق مختلفة من العراق.