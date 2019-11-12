نوفمبر 13, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني: حل القضية الكوردية عامل استقرار للمنطقة

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني: حل القضية الكوردية عامل استقرار للمنطقة

اربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان حل القضية الكوردية بشكل عادل يشكل عامل استقرار للمنطقة.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال مسرور بارزاني وفداً رفيعاً من حزب الدعوة الحرة (هودابار) برئاسة رئيس الحزب إسحاق ساغلام.

وتناول اللقاء بحث القضية الكوردية بشكل عام، وتم التأكيد على أهمية النضال السلمي للشعب الكوردي والحل العادل للقضية الكوردية كعامل لاستتباب الاستقرار في المنطقة.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية وأواصر الصداقة بين شعب كوردستان وشعوب المنطقة.

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