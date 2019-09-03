مسرور بارزاني: امن المنطقة مرتبط بالعراق وعوامل ظهور داعش قائمة

اربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، ان أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه على ان العوامل التي أدت الى ظهور داعش قائمة.

وجاء ذلك خلال استقبال مسرور بارزاني وفداً عسكرياً امريكياً رفيعاً بقيادة قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال بول لاكامرا.

وقال بارزاني “لا تزال العوامل التي أدت الى ظهور داعش قائمة، لذلك نرى أن تنظيم داعش بدأ بتنفيذ نشاطات ارهابية في عدد من المناطق، مما يشكل تهديداً جدياً لسكانها”.

وأشار رئيس الوزراء الى أن أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة، مشدداً على أن تحقيق الأمن في العراق سينعكس ايجاباً على استقرار المنطقة برمتها.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة، حيث أشار الجنرال لاكامرا الى أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة خطر تنظيم داعش.

وقال الجنرال لاكامرا، إن خلايا تنظيم داعش بدأت بإعادة تنظيم صفوفها مجدداً، وقامت بشن عمليات في عدد من المناطق العراقية.

وأشار، خلال الاجتماع، الى أن تلك الخلايا لا تزال تمثل خطراً جدياً في هذه المناطق، وتشكل عائقاً امام عودة النازحين الى ديارهم.