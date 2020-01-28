مسرور بارزاني: امام كوردستان فرصة لتكون مركزاً تجارياً في العراق والمنطقة

هدفنا توفير الارضية والتسهيلات للمستثمرين المحليين والاجانب

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 28 يناير/ كانون الثاني ، مع كبار المستثمرين في إقليم كوردستان.

وجرى في الاجتماع ، الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ، تسليط الضوء على برنامج عمل الحكومة الجديدة وسبل تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في إقليم كوردستان.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع: “هدفنا إيجاد أرضية استثمارية ملائمة للمجالات كافة ، وسنوفر للمستثمرين المحليين والأجانب كل التسهيلات اللازمة”.

كما شدد على ضرورة أن يكون الاستثمار مدروساً وفق خطط علمية تتناسب مع احتياجات إقليم كوردستان وتراعي مصلحته العامة، مشيراً الى أن إقليم كوردستان يعد منطقة غنية بموارد من شأنها أن تمنحه فرصة مواتية ليكون مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة.

وحث رئيس الوزراء القطاع الخاص على المساعدة في عملية التنمية الاقتصادية وبما يشمل توفير فرص عمل للشباب ، مؤكداً على أهمية زيادة الاهتمام بفئة الشباب في إقليم كوردستان.

وطمأن رئيس ونائب رئيس الوزراء جميع المستثمرين بأن الحكومة ستكون عوناً وسنداً لهم من أجل الارتقاء بقطاع الاستثمار في إقليم كوردستان والحد من الروتين الإداري في المؤسسات الحكومية.

وبعد ذلك، أجاب كل من رئيس الوزراء ونائبه على أسئلة واستفسارات الحاضرين في مختلف الموضوعات التي تتصل بالاستثمار والاقتصاد.