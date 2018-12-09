مسرور بارزاني: الوقت ملائم لفتح صفحة جديدة مع بغداد

مسرور بارزاني: المرحلة مناسبة لفتح صفحة جديدة مع بغداد

اربيل (كوردستان 24)- قال مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأحد، ان المرحلة الراهنة ملائمة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين اربيل وبغداد.

وجاءت تعليقات بارزاني خلال استقباله السفير البريطاني في العراق جون ويلكس والوفد المرافق في اربيل.

واستعرض بارزاني وويلكس التطورات السياسية في المنطقة ومساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وبهذا الصدد أكد الطرفان على أن الفرصة سانحة في المرحلة الحالية لفتح صفحة جديدة للعلاقات بين بغداد واربيل، وحل كافة القضايا العالقة.

وبين الحكومة الاتحادية والاقليمية حزمة قضايا خلافية أهمها الموازنة المالية والنفط واستحقاقات البيشمركة، وكركوك والمناطق المتنازع عليها.

وشدد بارزاني على ضرورة بدء الحوار بين بغداد واربيل خلال وقت قريب وتهيئة مناخ لحل كافة الملفات الاشكالية بهدف تثبيت دعائم الاستقرار في البلاد وتحسين الخدمات الاساسية للمواطنين العراقيين.

من جهته رحب السفير البريطاني بترشيح مسرور بارزاني لتسلم رئاسة وزراء اقليم كوردستان، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم في كافة المجالات للاقليم.