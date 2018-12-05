مسرور بارزاني: الفرصة سانحة لتصحيح العملية السياسية في العراق

مسرور بارزاني: الفرصة سانحة لتصحيح العملية السياسية العراقية وحل الخلافات

اربيل (كوردستان 24)- قال مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء، ان الفرصة سانحة لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق.

وجاءت تعليقات بارزاني خلال استقباله مسؤول مكتب السفارة النرويجية في العراق روار هوغسدال في اربيل.

وتطرق بارزاني خلال اللقاء الى زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، الى بغداد، لافتا الى أن الفرصة سانحة لبدء صفحة جديدة وحل كافة القضايا الخلافية بين اربيل وبغداد وتصحيح العملية السياسية في العراق.

وأكد بارزاني على احتياج كل من الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان لبعضهما البعض، مشددا على ضرورة التقيد بمواد الدستور العراقي وحل الملفات الخلافية تحت سقفه.

وبين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ملفات خلافية عديدة منها ملف الموازنة المالية، والمناطق المتنازع عليها والنفط واستحقاقات البيشمركة وغيرها.

وتناول الطرفان مساعي تشكيل الحكومة في بغداد وحكومة اقليم كوردستان الجديدة.

من جهته رحب هوغسدال بترشيح مسرور بارزاني لرئاسة وزراء كوردستان فيما عبر عن رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاثنين، عن ترشيح مسرور بارزاني لمنصب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

وحصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي إليه، مسرور بارزاني 45 مقعداً برلمانياً في الانتخابات التشريعية التي جرت في الإقليم في 30 من أيلول سبتمبر 2018. وحل في المرتبة الثانية حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.