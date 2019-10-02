مسرور بارزاني: العلاقة بين اربيل وبغداد مؤثرة جدا في خلق الاستقرار لدى الجانبين

مفصلاً ملامح سياسة حكومة اقليم كوردستان حيال بغداد

قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاربعاء ، ان هناك ارتباطاً بين استقرار اقليم كوردستان والعراق عموما واستقرار المنطقة ، محدداً الخطوط العريضة لاستراتيجية اقليم كوردستان في سبيل الحفاظ على استقراره وتطويره ، وعلاقات الاقليم مع بغداد ورؤيته لحل ومعالجة المشاكل والملفات العالقة بين الجانبين.

حديث مسرور بارزاني ، جاء في كلمة القاها في مستهل فعاليات مؤتمر استراتيجية اقليم كوردستان من اجل استقرار الاقليم والعراق والمنطقة في اربيل ، الذي تحتضنه جامعة كوردستان ويشارك فيه مسؤولون حكوميون حزبيون وشخصيات اكاديمية وسياسية من داخل وخارج اقليم كوردستان وتستمر فعالياته ليومين.

بارزاني وفيما اشار الى الارتباط الوثيق بين استقرار اقليم كوردستان والعراق عموما وكذلك باستقرار المنطقة ، اكد على ان تحقيق الاستقرار يستلزم ازدهارا وانتعاشا اقتصاديا وزرع قيم التسامح الديني وقبول الآخر بين الاديان المختلفة لافتا الى أن هذين الامرين سيؤديان بالتاكيد الى خلق حالة سياسية مستقرة.

مبيناً ، بالقول ” حين ينهار الاقتصاد ويتهاوى ، وتنعدم قيم التسامح الديني والتعايش المشترك وتقبل الآخر يظهر التشدد والتطرف”.

وتابع ، رئيس حكومة كوردستان ، بان العلاقة بين اربيل وبغداد مؤثرة جدا في خلق حالة الاستقرار لدى الجانبين، مشيرا الى انه من غير الخافي ان العلاقة بين الجانبين كانت صعبة في بعض الاوقات إلا أن الاجواء ايجابية حاليا وهناك تطور في المحادثات.

مسرور بارزاني ، قال “نعمل مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لترسيخ الاستقرار وليس سرا ان العلاقات كانت صعبة في وقت ما لكننا نعطي الاهمية للمستقبل ونحدد المشكلات لنتمكن من حلها”.

واكد ان حكومة اقليم كوردستان ترغب في تثبيت حقوق اقليم كوردستان الدستورية ضمن ايرادات العراق.

وشدد بارزاني على ضرورة حل قضية المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) وتطبيق المادة 140 وقال “لا ينبغي ادارة تلك المناطق بشكل متفرد، ينبغي ان تكون هناك مشاركة حقيقية في ادارة العراق”.

واشار مسرور بارزاني ، الى اهمية قوات البيشمركة التي تعمل الكابينة الحالية على اعادة هيكلتها واصلاحها مؤسساتيا.

وقال “نريد ان تكون لقوات البيشمركة مكانة حقيقية ضمن منظومة الدفاع العراقية، وان يتم تزويدها بالأسلحة والمستلزمات العسكرية”.

مضيفاً “نريد لقوات البيشمركة ان تكون قوات حفظ للاستقرار والامن لا قوات حرب”.

واوضح مسرور بارزاني ان الحكومة تعمل على تطوير الاقتصاد وانعاشه في ملف النفط والطاقة وكذلك دعم القطاع الزراعي والاهتمام بالمنتج المحلي وتطويره.

واوضح رئيس حكومة كوردستان ان “نفط كركوك نصدره بشكل مشترك”، مشيرا الى انه ينبغي حل قضية النفط والغاز وفق الدستور”.