مسرور بارزاني: التعايش جزء اصيل من ثقافة شعب كوردستان

مسرور بارزاني: التعايش والتسامح جزء اصيل من ثقافة شعب كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء، ان التعايش والتسامح جزء اصيل من ثقافة شعب اقليم كوردستان.

وجاءت تعليقات بارزاني خلال استقباله وزيرة الشؤون الانسانية في بولونيا بياتا ديمبا والوفد المرافق في اربيل.

وتباحث الجانبان التطورات السياسية الاخيرة، فيما أكدا على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته وزيادة الدعم لاقليم كوردستان، وتشجيع المنظمات الانسانية على تقديم المساعدات الانسانية للنازحين في الاقليم.

وأكد مسرور بارزاني على أن ثقافة التسامح والتعايش وتقبل الآخر جزء اصيل من ثقافة مجتمع كوردستان، لافتا الى أن شعب الاقليم استقبل النازحين الهاربين من بطش تنظيم داعش في كافة المناطق العراقية برحابة صدر.

وشدد الطرفان على ضرورة تهيئة المناخ لعودة النازحين الى مناطقهم عبر تحسين الخدمات في المناطق المحررة، وتوفير الأمن والأمان.

ورحبت ديمبا بترشيح مسرور بارزاني لتسلم رئاسة وزراء اقليم كوردستان، مؤكدة استعداد بلادها لدعم الاقليم في مجالات عدة.

ورشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستشار مجلس أمن الإقليم مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الاقليمية ليخلف نيجيرفان بارزاني الذي تم ترشيحه لمنصب الرئاسة.

وتأتي هذه الترشيحات بعد انتخابات تشريعية اُجريت في 30 من أيلول سبتمبر وحصد فيها الحزب الديمقراطي 45 مقعداً من بين 111 مقعداً في برلمان الإقليم.

وقالت الوزيرة البولندية ان “اقليم كوردستان باحتضانه النازحين وتقديم الخدمات لهم أنجز عملا انسانيا عظيما”، فيما أكدت “على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بخصوص مساعدة الاقليم على القيام بمهتمه”.

وشكل ملف اللاجئين عبئا ثقيلا على كاهل اقليم كوردستان الذي استقبل نحو مليوني لاجئ ونازح من سوريا والمناطق العراقية الأخرى بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق في 2014.