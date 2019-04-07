مسرور بارزاني: ازدهار العراق مفتاحه بيد الكورد والعرب

اربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني على أن التعايش والتقارب بين الشعبين الكوردي والعربي هو المفتاح الى ازدهار العراق وتطوره.

وجاءت تعليقات بارزاني، اليوم الأحد، خلال استقباله وفدا من الأكاديميين والمثقفين العرب برئاسة رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم في اربيل.

وتاتي زيارة الوفد الثقافي العربي على هامش مشاركتهم في النسخة 14 من مهرجان اربيل الدولي للكتاب المقام حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الاصيلة بين الشعبين الكوردي والعربي ودور المثقفين في نشر وتعميق ثقافة التعايش وتقبل الآخربين كافة القوميات والشعوب في المنطقة.

ودعا بارزاني المثقفين الى أن تكون أقلامهم وأفكارهم جسرا يمتد بين الشعوب وأن يمارسوا دورهم في تقريب الكورد والعرب من بعضهم وأن يسهموا في حل كافة المشاكل بين الجانبين.

وذكر الزعيم الكوردي الشاب بمآثر جده الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى بارزاني الذي أكد دوما خلال نضاله السياسي والعسكري على ضرورة استمرارية الإخاء بين الشعبين العربي والكوردي.

وأكد مسرور بارزاني على أن ازدهار العراق وتنميته مرتبط بتعزيز حالة التعايش والتقارب بين الشعبين الكوردي والعربي وكافة المكونات الاخرى في العراق.

واشار بارزاني الى أن شعب كوردستان لم يتخل يوما عن واجبه الانساني في دعم الشعوب الأخرى، لافتا الى أن الكوردستانيين حافظوا دوما على ثقافة التعايش مع الآخر وتقبله.

ودعا بارزاني المثقفين الى أن يكونوا سفراء سلام وداعون لنشر المحبة والتعايش بين الشعوب، لافتا الى أن هذه الثقافة من شأنها أن تزيد من عظمة الدول وازدهارها.

وأكد بارزاني على أن هناك ثغرات في كيفية إدارة العراق مؤكدا أن العراق بلد غني إلا أن المشاكل تنبع من كيفية ادارته.

وقال بارزاني ان “الكورد والعرب حاربوا الدكتاتورية معا، وتحسين الحياة المعيشية للناس سيسهم في زيادة الاستقرار وتنمية العراق بشكل أفضل”.

وأكد الوفد العربي على أن اقليم كوردستان بات نموذجا للتطور والتقدم والازدهار، فيما هنأ مسرور بارزاني على ترشيحه لرئاسة حكومة كوردستان المقبلة.