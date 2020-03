مسرور باراني: الزموا منازلكم وتقيدوا بتوجيهات الصحة والداخلية لمنع انتشار كورونا

رئيس حكومة اقليم كوردستان : الزموا منازلكم وتقيدوا بتوجيهات الصحة والداخلية لمنع انتشار كورونا

أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين ، اهمية التزام الجميع باجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، واهمية لزوم المواطنين لمنازلهم والتقيد بتوجيهات وزارتي الصحة والداحلية في حكومة الاقليم.

بارزاني ، كتب في حسابه على تويتر “من المهم جداً التزامنا بتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا” .

مضيفاً ” الذين ينتهكون هذه التوجيهات لايعرضون حياتهم فقط للخطر ، بل حياة الآخرين ايضاً “.

رئيس حكومة اقليم كوردستان ختم تغريدته ، بالقول ” الزموا منازلكم والتزموا بالتوجيهات “.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 12 اصابة جديدة في العاصمة اربيل ، ليرتفع اعداد المصابين بفيروس كورونا في الإقليم الى 76 حالة.

It is essential that everyone follows the instructions issued by the health and interior ministries to contain the #coronavirus. Anyone who violates them is risking not only their own life but other people’s as well. Stay at home and keep informed https://t.co/m5yrj5ZnkB pic.twitter.com/tPqZlNwIEY

— Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) March 23, 2020