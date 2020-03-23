مارس 24, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور باراني: الزموا منازلكم وتقيدوا بتوجيهات الصحة والداخلية لمنع انتشار كورونا

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فى :أخبار عــامة
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رئيس حكومة اقليم كوردستان : الزموا منازلكم وتقيدوا بتوجيهات الصحة والداخلية لمنع انتشار كورونا

أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين ، اهمية التزام الجميع باجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، واهمية لزوم المواطنين لمنازلهم والتقيد بتوجيهات وزارتي الصحة والداحلية في حكومة الاقليم.

بارزاني ، كتب في حسابه على تويتر “من المهم جداً التزامنا بتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا” .

مضيفاً ” الذين ينتهكون هذه التوجيهات لايعرضون حياتهم فقط للخطر ، بل حياة الآخرين ايضاً “.

رئيس حكومة اقليم كوردستان ختم تغريدته ، بالقول ” الزموا منازلكم والتزموا بالتوجيهات “.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 12 اصابة جديدة في العاصمة اربيل ، ليرتفع اعداد المصابين بفيروس كورونا في الإقليم الى 76 حالة.

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