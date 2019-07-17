مسرور البازاني: سيكون هناك المزيد من المحادثات لحل مشاكل أربيل وبغداد

رووداو – أربيل/ أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان أن اللجان المعنية المشتركة بين أربيل وبغداد، ستزيد قريباً من محادثاتها بهدف التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم، الأربعاء 17 تموز 2019، وفداً عسكرياً ودبلوماسياً بريطانياً، يزور إقليم كوردستان ويتألف من الجنرال سير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، وجون ويلكس، سفير بريطانيا في العراق، وجيمي سورنتون، القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان.

وأفاد بيان لمجلس وزراء إقليم كوردستان أن رئيس الوزراء أشار خلال اجتماع مع الوفد البريطاني إلى “أن اللجان المعنية بين أربيل وبغداد ستجري المزيد من المحادثات بهدف التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة، وفقاً للدستور”، وأن “الاجتماع أشار إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق في مواجهة تحركات داعش في بعض مناطق العراق”.

وقال البيان إن الوفد البريطاني قدم تهانيه إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان بمناسبة مباشرة الكابينة الحكومية مهامها، ووصف زيارة الوفد رفيع المستوى لإقليم كوردستان إلى بغداد بأنها هامة وضرورية. كما تمت الإشارة إلى أهمية استمرار مساعدات بريطانيا ودول التحالف الدولي لقوات البيشمركة.