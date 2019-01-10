مسرور البارزاني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

رووداو – أربيل/ التقى مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم الأربعاء، مع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يقوم بزيارة الى إقليم كوردستان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل الى إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم الأربعاء، قادماً من العاصمة العراقية بغداد، والتقى فور وصوله مع الرئيس مسعود البارزاني، وأعقبه بإجتماع مع رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني.

يذكر ان وزير الخارجية الامريكي الذي بدأ زيارته الى العراق، قد إلتقى في وقت سابق اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح، وناقشا دعم الولايات المتحدة في المساعدة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، وإجتمع بعد ذلك مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، حيث بحثا انسحاب القوات الامريكية من سوريا وبعض الامور المهمة والتي تصب في مصلحة المنطقة.

وتهدف جولة بومبيو هذه إلى التباحث مع حلفاء وشركاء أمريكا بشأن ستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، كما ينوي وزير الخارجية الأمريكي أن يوضح بأن أمريكا لا تريد الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتخلي عن التأثير فيها. كما يُعتبر إقليم كوردستان من بين المناطق المعنية بالستراتيجية الأمريكية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.