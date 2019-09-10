مسرور البارزاني يدعو لعدم استخدام التعداد السكاني لأهداف سياسية

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، لوزير التخطيط العراقي، نوري الدليمي، أن التعداد السكاني “خطوة مهمة لجمع المعلومات والبيانات، إلا أن حكومة إقليم كوردستان لديها ملاحظات، لا بد من مراعاتها، إزاء آلية إجرائه”، معرباً عن أمله “بألا يُستخدم التعداد السكاني لأهداف سياسية ضد أي من المكونات”.

قال وزير التخطيط في الحكومة العراقية إن هناك فرصة جيدة لحل الإشكالات كافة استناداً الى الدستور، والأجواء مناسبة جداً لصناعة نموذج جديد في العراق.

جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان، أشار لقاء جرى اليوم الثلاثاء 10 أيلول 2019، بين رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، ووزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي.

وأضاف البيان الذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أن وزير التخطيط العراقي “أشاد بتجربة إقليم كوردستان، وقال: “نقدر تجربة إقليم كوردستان، وهي تجربة ناجحة وراسخة، وأن هناك فرصة جيدة لحل الإشكالات كافة استناداً الى الدستور، والأجواء مناسبة جداً لصناعة نموذج جديد في العراق”.

وذكر البيان أن رئيس حكومة إقليم كوردستان “أكد أن حكومة الإقليم أبدت استعدادها وحسن نيتها لحسم الخلافات بموجب الدستور، وقال: نأمل أن تبدأ حقبة ايجابية جديدة في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بالشكل الذي يراعي الشراكة الحقيقية، والتوازن، والتوافق”.

وأردف البيان أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء “إلى التعداد السكاني المزمع إجراؤه عام 2020، حيث قال رئيس حكومة إقليم كوردستان بهذا الصدد: إن التعداد السكاني خطوة مهمة لجمع المعلومات والبيانات، وهو وسيلة مساعدة جداً في التخطيط، إلا أن حكومة إقليم كوردستان لديها ملاحظات، لا بد من مراعاتها، إزاء آلية إجرائه”.

وختم البيان بأن رئيس حكومة إقليم كوردستان “أعرب عن أمله بأن لا يُستخدم التعداد السكاني لأهداف سياسية ضد أي من المكونات”.