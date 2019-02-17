مسرور البارزاني يدعو إلى ضمان حقوق وأمن كورد سوريا

رووداو – أربيل/ دعا مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان إلى المشاركة الفاعلة لكل المكونات والأطراف السياسية السورية في المحادثات المتعلقة بحل الأزمة السورية، وإلى ضمان حقوق وأمن كورد سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السورية، غير بيدرسن، يوم أمس السبت، 16 شباط 2019، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ الأمني في ألمانيا.

وأعلن مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان على صفحته الرسمية أن الجانبين “بحثا تطورات الوضع في سوريا، واتفقا على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد”، وأشار مسرور البارزاني إلى أن “أي حرب أخرى ستشرد المزيد من المدنيين وستزيد من صعوبة حل الأزمة الإنسانية” في سوريا.

وأضاف بيان مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، أن مسرور البارزاني “عبر عن القلق بشأن مستقبل الشعب الكوردي في سوريا، وأكد للمبعوث الأممي ضرورة إشراك كل المكونات والأطراف السياسية السورية في المحادثات المتعلقة بحل الأزمة السورية”، مشدداً على “ضرورة ضمان حقوق وأمن كورد سوريا”.

ويترأس مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، وفد إقليم كوردستان المشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن والذي يضم المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، وممثل حكومة الإقليم في ألمانيا، دلشاد البارزاني.

ويعقد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوفود الدبلوماسية والأمنية ومسؤولي الدول على هامش المؤتمر.

وانطلقت، النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، أول أمس الجمعة، بمشاركة رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلاً عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.