مسرور البارزاني: نمد يد العون والسلام لجميع الأطراف وفق أسس العدالة والاحترام المتبادل

رووداو – أربيل/ وجه مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم الإثنين، برقية تهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، داعياً العراق الى حل جميع المشاكل بين اربيل وبغداد وفق أسس العدالة والاحترام المتبادل.

وقال مسرور البارزاني في برقيته، بأنه “بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد أتقدم بتهانيّ الحارة لعموم شعب كوردستان وشعوب العالم، خاصة ذوي الشهداء الأبرار والبيشمركة الشجعان” .

مضيفاً، “‎لقد تمكن الشعب الكوردستاني خلال السنوات الماضية من اجتياز الأزمات الصعبة التي واجهته بالصمود والمثابرة، وأنا على ثقة بأننا وبدعم هذا الشعب سنتجه نحو مستقبل مشرق، مليء بالسعادة وبالمزيد من المكاسب” .

مبيناً، “لقد عبر شعبنا عن آماله وطموحاته في آخر عملية انتخابية للإقليم، لذا أدعو جميع الأطراف إلى احترام إرادة الشعب، والبت في تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة، لكي ينعم المواطنون بالخدمات التي يستحقونها في أقرب وقت ممكن” .

مردفاً ” اننا نؤكد على أسس المساواة والسلام والتعايش في المنطقة، ونأمل أن تنتهي جميع المآسي التي طالت شعوب المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ونمد يد العون والسلام لجميع الأطراف، وفق أسس العدالة والاحترام المتبادل، خاصة في العراق، داعين إياهم كشريك حقيقي وبالاستناد للدستور، إلى حل جميع المشاكل العالقة بين أربيل و بغداد، و تسخير ثروات وإمكانيات البلاد لخدمة الأهالي وتطوير الوطن”. .

واشار مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، “إن أكثر ما يثير قلقنا في هذا الوقت، هو الأوضاع السائدة في غرب كوردستان، الشعب الكوردي في غرب كوردستان يتجه نحو مصير مجهول”، داعياً إلى “إزالة المخاطر المحيطة بهم بأسرع وقت ممكن وبشكل فعلي، من خلال الحوار وبالسبل السلمية، ونتمنى سنة مليئة بالبهجة والمكاسب والسعادة للجميع” .