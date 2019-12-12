مسرور البارزاني: نتطلع إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد

رووداو- أربيل/ عقد رئيس وزراء إقليم كوردستان أمس الأربعاء 11-12-2019، اجتماعا مع كل من قناصل ومبعوثي وممثلي الدول في إقليم كوردستان، أكد فيه تطلع الإقليم إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد بما يخدم مصلحة المواطنين.

وإلى جانب تسليط الضوء على التطورات في إقليم كوردستان والعراق، أشاررئيس الوزراء في إقليم كوردستان مسرور البارزاني، في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد الطالباني، إلى برامج الإصلاح لحكومة إقليم كوردستان وأكد على أن التشكيلة الوزارية التاسعة تعمل على تنويع مصادر الدخل والاقتصاد في إقليم كوردستان والاهتمام بتطوير الاستثمار في جميع القطاعات.

‎كما أكد رئيس الحكومة في إقليم كوردستان، تطلع الإقليم إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية بما يخدم مصلحة المواطنين

‎‎من جانبهم أكد المشاركون في الاجتماع عن دعمهم لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة، مع توجيه الشكر لحكومة إقليم كوردستان على إيوائهم للنازحين واللاجئين.