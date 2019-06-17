مسرور البارزاني: نأمل في الانتهاء من تشكيل الحكومة قبل 30 حزيران الجاري

رووداو- السليمانية/ عبر رئيس وزراء إقليم كوردستان المكلف بتشكيل الحكومة، مسرور البارزاني، عن أمله بالانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، قبل بدء عطلة برلمان كوردستان، في 30 حزيران الجاري، مشيراً إلى منح الحزب الاشتراكي الديمقراطي حقيبة وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في الكابينة الحكومية التاسعة.

وقال مسرور البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود، عقب انتهاء اجتماعه مع الحزب: “جئنا اليوم إلى السليمانية وزرنا الاتحاد الوطني الكوردستاني وها نحن اليوم اجتمعنا مع أخينا السيد محمد حاجي محمود والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي، للتباحث في المشاركة في الكابينة الحكومية التاسعة، من أجل تحديد المرشحين للوزارات وتقديم سيرهم الذاتية لنا لنعرضها للبرلمان بدورنا، وكانت هنالك الكثير من المسائل الأخرى التي تطرقنا لها كشركاء”.

وزار رئيس وزراء إقليم كوردستان المكلف بتشكيل الحكومة، مسرور البارزاني، السليمانية، اليوم الإثنين، 17 حزيران، 2019، حيث اجتمع مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير والحزب الاشتراكي وأجرى مباحثات حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وعقب انتهاء اجتماعه مع الاتحاد الوطني، قال مسرور البارزاني: “تحدثنا عن كل الجزئيات التي يجب الاتفاق عليها في الكابينة المقبلة وخاصة تقديم السير الذاتية للمرشحين”، نافياً طلب الاتحاد تعليق تشكيل الحكومة على اختيار محافظ لكركوك، وتابع: “الأخوة في الاتحاد ملتزمون بالاتفاق الموجود بيننا مسبقاً حول آلية توزيع المناصب في حكومة الإقليم”.

وأمس الأحد، قال مسرور البارزاني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها شبكة رووداو الإعلامية عقب انتهاء اجتماعه مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني التي استهل بها مباحثات تشكيل الحكومة: “قمنا بزيارة الحزب الديمقراطي بدايةً كونه الفائز الأول بالانتخابات، وتحدثنا خلال الاجتماع عن رؤية تشكيل الحكومة وحصة الحزب منها”.

وأوضح: “تهدف الاجتماعات إلى استلام السير الذاتية لمرشحي الأطراف السياسية للوزارات بعد أن تم تحديد حصة كل طرف، بغية عرض التشكيلة الوزارية أمام البرلمان في المهلة القانونية المحددة”.

وكلف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، في 12 حزيران الجاري، مسرور البارزاني بتشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان، ويقضي القانون بأن ينجز رئيس الوزراء المكلف خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه بعملية تشكيل الحكومة وعرضها على برلمان كوردستان للمصادقة عليها.

نص الأسئلة التي وجهت لمسرور البارزاني وأجوبته عليها:

سؤال: ما هي حصة الحزب الإشتراكي من وزارات حكومتكم؟

مسرور البارزاني: وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين هي من حصة الحزب الإشتراكي، ونتمنى لهم النجاح.

سؤال: هل ستزورون الجماعة الإسلامية للمشاركة في الحكومة؟

مسرور البارزاني: اعتقد أن الحصص موزعة وأن الأطراف الراغبة بالمشاركة في الحكومة قد أعربت عن ذلك مسبقاً، وهذا محسوم.

سؤال: ألا يتسبب عدم تقديم أسماء المرشحين من قبل الاتحاد الوطني وحركة التغيير اليوم بتأخير تشكيل الحكومة المقبلة؟

مسرور البارزاني: كلا، لأن أمامنا مدة قانونية، تستمر لـ30 يوماً اعتباراً من يوم تكليفي، لكننا نأمل إعداد هذه الأسماء وتقديمها للبرلمان لحسم الأمر في وقت أقرب.

سؤال: ماذا كان ردكم على الاتحاد الوطني فيما يتعلق بالربط بين مسألة اختيار محافظ لكركوك وتشكيل الحكومة؟

مسرور البارزاني: لم نسمع من الاتحاد ذلك، مهمتنا تتمثل بتشكيل الحكومة، لكن مسألة كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها أو المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم ذات أهمية لكل الأطراف، وليست خاصاً بحزب معين، جميعنا نهتم بهذا الأمر، ونأمل أن نتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل كافة.

رووداو: تبدأ العطلة التشريعية للبرلمان في الأول من تموز، ألا يشكل ذلك عائقاً أمام تشكيل الحكومة؟

مسرور البارزاني: نتمنى أن ننتهي من هذا الأمر قبل عطلة البرلمان، لكن في حال لم يحصل ذلك فسنتحدث مع البرلمان من أجل عقد جلسة طارئة أو تمديد عمله بغية تشكيل الحكومة بالكامل، لكننا نأمل تشكيل الحكومة قبل 30 حزيران.

سؤال: ما هي الأطراف التي ستشارك في الحكومة؟

مسرور البارزاني: هي الأطراف التي أبدت استعدادها لذلك وقد تم الاتفاق على هذا الأمر مسبقاً.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله