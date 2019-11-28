مسرور البارزاني: لقاءاتنا في أنقرة كانت ناجحة وسيكون لها نتائج هامة

مسرور البارزاني لرووداو: لقاءاتنا في أنقرة كانت ناجحة وسيكون لها نتائج هامة

رووداو – أربيل/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، أن اللقاءات التي أجراها في أنقرة كانت إيجابية وناجحة.

وقال مسرور البارزاني في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: “كانت زيارتنا إلى أنقرة جيدة ولدينا لقاءات هامة وآخرها مع الرئيس التركي”.

وأضاف أنه ” تحدثنا عن كافة القضايا في المنطقة ، وسيكون للقاءاتنا الناجحة نتائج هامة”.

وعقد رئيس وزراء إقليم كوردستان، ووزير الخارجية التركية مؤتمراً صحفياً مشتركاَ، اليوم الخميس الموافق28/تشرين الثاني2019 ، وذلك عقب اجتماع في مقر الخارجية التركية في أنقرة.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولوود جاووش أوغلو في المؤتمر الصحفي على مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا والإقليم وبعض القضايا في المنطقة كما عبر عن رغبة تركيا في تطوير العلاقات بينها وبين إقليم كوردستان على جميع الأصعدة.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان قد توجه اليوم إلى تركيا، في زيارة تعد الأولى لخارج البلاد وتركيا، حيث كان قد تم التخطيط لتلك الزيارة سابقاً، إلا أنه تم تأجيلها عدة مرات، ومن المقرر أن يعود رئيس وزراء إقليم كوردستان مساء اليوم للإقليم، بعد إنهاء لقاءاته مع كبار المسؤولين في تركيا.