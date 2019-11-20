مسرور البارزاني: العراقيون يستحقون حياةً أفضل وإسلوباً أفضل لإدارة الدولة

رووداو – أربيل/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، في منقاشة خاصة، خلال اليوم الثاني من ملتقى (الأمن والسلام في الشرق الأوسط) في الجامعة الأمريكية بدهوك، في إقليم كوردستان، أنه “في الآونة الأخيرة، لجأ مايقارب 60 ألف من اللاجئين السوريين إلى إقليم كوردستان، إلى جانب استضافة الإقليم، مليوناً و500 ألف لاجئ من قبل”.

كما طالب مسرور البارزاني العون من حكومة العراق، والمجتمع الدولي، قائلاً: “أنه وللأسف أن المساعدات لا تأتي بالمستوى الذي من شأنه تخفيف العبء عن كاهل الإقليم، وأن الإقليم ينفق أكثر من500 ألف دولار سنوياً، على اللاجئين”.

وأضاف مسرور البارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، حول التظاهرات في العراق، أن “العراقيين يستحقون حياةً أفضل، وإسلوباً أفضل لإدارة الدولة، والتنعم بكافة الخدمات، وأن إقليم كوردستان يدعم المطالب الشرعية للمتظاهرين، وأنه من حق المتظاهرين أن يبدو احتجاجهم”.

مشيراً إلى أنه ليس من العدل أن نرى التشكيلة الحكومية الحالية، المسؤول الوحيد، وبين رئيس حكومة إقليم كوردستان: “لا نرى الحكومة الحالية ورئيس وزراء العراق الحالي، المسؤولين الوحيدين عن ما يحدث في العراق الآن، نحن نرى أنها تراكمات لمشكلات 15إلى16 سنة مضت”.