مسرور البارزاني: إقرار الموازنة الاتحادية خطوة إيجابية لحلحلة القضايا العالقة

رووداو – أربيل/ وصف مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم السبت، إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب العراقي بـ “الخطوة الإيجابية التي ستشكل عاملاً في حلحلة القضايا العالقة”.

‎وأفاد بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية بأن ” مسرور البارزاني مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان استقبل اليوم 26/1/2019 أليستر بيرت وزير الدولة في الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الاوسط و شمال أفريقيا”.

‎وأضاف أنه “خلال اللقاء الذي حضره كل من سفير بريطانيا لدى العراق و القنصل العام لبريطانيا في أربيل و ممثل حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا ، جرى بحث التطورات و المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان و بريطانيا”.

‎وتابع البيان: “كما جرى بحث التطورات التي شهدتها العلاقات بين بغداد و أربيل و وصف مسرور البارزاني إقرار الموازنة العامة بالخطوة الإيجابية التي ستشكل عاملاً في حلحلة القضايا العالقة، مؤكداً على أهمية دور بريطانيا في التقريب بين الجانبين و المساهمة في حل الإشكالات بينهما”.

‎من جانبه، تحدث وزير الدولة في حكومة بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عن “استمرار بلاده في التقدم بالعلاقات الثنائية، و أعلن عن دعم بلاده للمزيد من التعاون بين قوات البيشمركة و الجيش العراقي في المناطق المشمولة بالمادة 140 لكي لا يمنحوا داعش فرصة الظهور من جديد و لتمهيد الوصول لاتفاق سياسي وفق أسس الدستور و حل الإشكالات في تلك المناطق”.

وصوت البرلمان العراقي، أول أمس الخميس، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان، أن “إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111.5 مليار دولار).

وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة بلغ 27.5 ترليون دينار (23 مليار دولار).

وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولاراً لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يومياً.

وتنص المادة العاشرة ثانياً/ب على أنه “تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية”، فيما تنص “ج” من المادة ذاتها على أنه “عند عدم قيام إقليم كوردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية… لا تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل نفقات الإقليم المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية عدا نفقات الرواتب بالإضافة إلى رواتب البيشمركة”.