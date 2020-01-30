مسح ميداني لتحديد نفقات السياح الأجانب في إقليم كوردستان

أجرت هيئة الإحصاء مسحاً ميدانياً لتحديد نفقات السياح الأجانب خلال إقامتهم في إقليم كورستان، وكانت عينة البحث عبارة 7049 سائحاً زاروا محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، أقاموا مجتمعين 289278 يوماً في إقليم كوردستان وأنفقوا مجتمعين 1894361000 دينار.

هذا المسح هو الأول من نوعه لتحديد نسبة مشاركة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي المحلي، وأجري على مرحلتين، الأولى خلال الفترة 4-10 أيلول والثانية خلال الفترة 10-17 تشرين الأول من العام 2019. فقد تم على مدى 14 يوماً جمع البيانات من خلال توزيع استمارة على 7049 سائحاً في مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية: حاج عمران وباشماخ وبرويزخان.

وفي أربيل تم توزيع الاستمارات على 2656 سائحاً قضوا مجتمعين 70166 يوماً فيها وأنفقوا 4.959 مليار دينار في تلك المدة، بمعدل 70677 ديناراً لليوم الواحد.

وفي السليمانية كان حجم العينة 2690 سائحاً قضوا مجتمعين 190263 يوماً فيها وأنفقوا نحو 2.95 مليار دينار في تلك المدة، بمعدل 15506 دنانير لليوم الواحد.

وفي دهوك كان حجم العينة 1703 سياح قضوا مجتمعين 28749 يوماً فيها وأنفقوا نحو 985 مليون دينار في تلك المدة، بمعدل 34255 ديناراً لليوم الواحد.

ويقول رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، سيروان محمد، إن هذا المسح يجرى للمرة الأولى وقد جاء تلبية لطلب مركز الإحصاء العراقي لتحديد نسبة مشاركة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي، وقد ضمت استمارة الاستبيان تفاصيل كثيرة عن أهداف الزيارات وأماكن الإقامة وتكاليف المبيت والطعام والشراب ووسائل النقل وشراء الهدايا والاتصالات والعلاج وغيرها.

وأضاف محمد يقول: “لأن بعض المحافظات العراقية لم يوثق بياناته إلكترونياً حتى الآن، لم تتمكن مؤسسة الإحصاء العراقية من إجراء التحليلات الشاملة لبيانات جميع المحافظات، ولهذا لا نستطيع إعلان تحليلات البيانات على الإعلام”.

وحسب البيانات التي خُصّت بها شبكة رووداو الإعلامية، فإن عينة السياح التي أخذت في أربيل والمؤلفة من 2656 سائحاً، كانوا 1157 إيرانياً، 1053 عراقياً مقيماً في الخارج، 193 سورياً، وكان الباقون من الأردن، لبنان، تركيا، مصر، الجزائر، أمريكا، كندا، ألمانيا، النرويج، فرنسا، الهند، باكستان، آذربيجان وأرمينيا.

وكان السياح الأتراك يشكلون 90% من السياح في محافظة دهوك حيث كان عددهم 1557 سائحاً، وكان هناك 33 سائحاً سويدياً و27 ألمانياً، وكان الآخرون من هولندا، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، اليونان، أمريكا، سوريا ودول أخرى.

أما حصة الأسد في السليمانية فكانت للسياح الإيرانيين، فقد كان عددهم 1910 سياح من مجموع عناصر العينة البالغ عددهم 2690 سائحاً، وجاء بعدهم العراقيون المقيمون في الخارج وهم 699 سائحاً، وكان البقية من ألمانيا، بريطانيا، اليابان، جمهورية التشيك، الصين، الهند، تركيا، سوريا، الأردن، السعودية ولبنان.

ويقول سيروان محمد: “سيكون لعملية المسح دور مهم في تحديد حجم مشاركة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي. لكن لعدم توفر مسح شامل للعام 2019 لكل القطاعات في إقليم كوردستان ونسب مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي، لا نستطيع من خلال هذا المسح تحديد نسبة مشاركة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي”.

وحسب المسح، فإن أكثر نفقات السياح على مستوى إقليم كوردستان كانت في محافظة أربيل حيث بلغ معدل النفقات لليوم الواحد 70677 ديناراً.

وأعلن نائب رئيس فرع أربيل لجمعية الفنادق والمطاعم، شكور عزيز، لشبكة رووداو الإعلامية: “رغم أن المسح الذي أجرته هيئة الإحصاء جاء في غير موسم السياحة في إقليم كوردستان، لكن سيكون له دور مهم في تقدير نفقات مبيت وطعام السياح الأجانب في الفنادق والموتيلات والمطاعم”.

وأضاف عزيز: “تكمن أهمية المسح في أن البيانات أخذت من السائح نفسه عند المنافذ الحدودية، بينما كان يجري تخمين تلك النفقات في السابق”.

أفراد عينة المسح لم يكونوا من الأجانب المقيمين في إقليم كوردستان، وقد عرضت هيئة الإحصاء نماذج من العينة على شبكة رووداو الإعلامية، ومن بينهم سائح بريطاني يبلغ 41 عاماً من العمر وأقام 22 يوماً في أربيل أنفق خلالها 2.42 مليون دينار (600 ألف للفندق، 700 ألف طعام، 400 ألف لشراء هدايا، 120 ألفاً للمواصلات، 600 ألف اتصالات).

وأنفق سائح إيراني أقام 25 يوماً في السليمانية 916 ألف دينار (120 ألفاً طعام، 500 ألف شراء هدايا، 50 ألفاً تنقلات، 240 ألفاً نفقات أخرى، ولم تكن عنده نفقات مبيت لأنه أقام عند قريب له).

بينما أنفق سائح ألماني أقام 60 يوماً في دهوك 10.82 مليون دينار (2.5 مليون دينار لطعامه، 4.24 مليون دينار شراء هدايا، ثلاثة ملايين تنقلات وزيارات للمواقع السياحية، 1.8 مليون نفقات أخرى، ولم تكن عنده نفقات مبيت لأنه أقام عند صديق له).

وزودت هيئة الإحصاء رووداو بنفقات مبيت السياح في دهوك، حيث كان مجموع نفقات مبيت أفراد العينة (1703 سياح) 50.064 مليون دينار للفنادق والموتيلات و1.136 مليون دينار لاستئجار بيوت.

ويأخذ رئيس فرع دهوك لجمعية الفنادق والمطاعم بدهوك، إحسان عيسى، على عملية اختيار عينة المسح في دهوك، ويقول: “لا أصدق قيام 1557 تركياً بزيارة دهوك بقصد السياحة، ربما يكون هناك عمال وسواق سجلوا على أنهم سياح”.

وأضاف عيسى: “حسب متابعاتنا لا تتجاوز نفقات السائح العراقي في فصل الصيف 23 ألف دينار وفي الشتاء 15 ألف دينار لليوم الواحد، وهذا المبلغ بالنسبة للسائح الأجنبي لا يتجاوز 75 دولاراً في اليوم إذا أقام في فندق وتناول الطعام في مطعم”.