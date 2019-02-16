مستشفى طوارئ أربيل تقاضي مرافق مريض أشهر السلاح بوجه الأطباء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مستشفى طوارئ غرب اربيل باقليم كوردستان، اليوم السبت، عن استنكارها وشجبها لقيام احد مرافقي مريض باشهار السلاح بوجه الاطباء والكوادر الصحية من دون سبب، وفيما اكدت انها رفعت شكوى قانونية ضده، طالبت الجهات المختصة والامنية اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وجاء في بيان للمستشفى ورد لشفق نيوز، انه بعد ان وصل مريض مع مرافقين اثنين الى المستشفى ليلة الخميس على الجمعة، قام احد المرافقين من دون أي سبب، باشهار مسدس كان يحمله بوجه عدد من الاطباء وكوادر الاستقبال الخافرين وهددهم بالقتل على الرغم من قيامهم بالاستقبال العاجل وتقديم العلاج اللازم للمريض، ومن قام الشخص المعتدي غادر بعدها المستشفى.

وقال البيان ان المستشفى اذ تعبر عن احتجاجها الشديد وتسجل الشكوى القانونية تجاه هذا الاعتداء وترفض بشكل قاطع مثل هذه الاعتداءات السافرة، تطالب بشكل عاجل الجهات المعنية والاجهزة الامنية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مثل هذه الهجمات والاعتداءات.

وطالب البيان المواطنين احترام المستشفيات والاطباء والكوادر الصحية والتعاون من اجل منع مثل هذه التصرفات والاخذ بعين الاهتمام مصالح وحقوق الاطباء وكوادر المستشفيات الذين يخدمون المصالح العامة ليلا ونهارا، حسب تعبير البيان.