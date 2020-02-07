مستشار بارزاني يكشف شروط القوى الكردية لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة

كشف، مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الجمعة، عن الشروط التي وضعتها القوى الكردية، لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.

وقال حيدر في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، اليوم (7 شباط 2020)، أن “موقف الكرد من تكليف محمد علاوي يقوم على أساس أن رئيس الوزراء يجب أن يكون لكل العراقيين ويحترم مطالب المتظاهرين بمحاربته للفساد ويبعد العراق عن الصراعات الدولية والإقليمية، ويلتزم بالاتفاقات بين أربيل وبغداد، ويحترم الدستور ككل ولا يتعامل بانتقائية معه”.

وأضاف أن “من الضروري أن تراعى في هذه الحكومة مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن في صنع القرار وإدارة مؤسسات الدولة لخدمة جميع مكونات الشعب العراقي”، مشددا على “الضرورة الملحة للعمل المشترك والتنسيق بين أربيل وبغداد أمنيا لمحاربة الإرهاب والعمل على معالجة القضايا العالقة بين الإقليم وبغداد ضمن الأطر الدستورية والعمل معا للنهوض بالواقع الاقتصادي للعراق خدمة للجميع”.