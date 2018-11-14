مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعتصر إيران بشدة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الثلاثاء، إن بلاده ستعزز تطبيق العقوبات على إيران وذلك فيما تحاول طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك.

وأوضح بولتون، في تصريح صحفي، اليوم 13 تشرين الثاني 2018،على هامش اجتماعات بين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” وشركاء من خارج الرابطة بينهم الولايات المتحدة والصين، ان “الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر”.

وأضاف “نعتزم أن نعتصرهم بشدة”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، إعادة فرض العقوبات على طهران فيما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجبار إيران على الحد من برامجها النووية والصاروخية ووقف دعمها لقوى تحارب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.

جدير بالذكر ان ثمانية دول مستوردة للنفط حصلت على إعفاءات أمريكية مؤقتة لمواصلة شراء النفط الإيراني عند إعادة فرض العقوبات مما جعل الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن واشنطن لن تتمكن من خفض صادرات النفط الإيرانية كلية.