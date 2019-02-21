مستشارة الأسد: مستعدون للدفاع عن الكورد في سوريا

’’أمريكا خلقت مجموعات أثنية في البلاد‎’’ …

أكدت بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أن الكورد في شمالي سوريا جزء من الشعب السوري، وأن الحكومة السورية مستعدة لحمايتهم.

وقالت شعبان لوكالة ‹إنترفاكس› الروسية على هامش مؤتمر فالداي الدولي حول الشرق الأوسط بموسكو: «الكورد سوريون. والولايات المتحدة خلقت المجموعات الإثنية، لكن الكورد سوريون، والحكومة السورية ستدافع عن جميع السوريين دون استثناء».

وكانت بثينة شعبان قد رفضت بشدة يوم الثلاثاء، فكرة منح الشعب الكوردي في سوريا قدراً من الحكم الذاتي، قائلة: «إن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تقسيم البلاد».

وقالت لـ ‹رويترز› على هامش المؤتمر ذاته: «الحكم الذاتي يعني تقسيم سوريا. ليس لدينا أي سبيل لتقسيم سوريا».

وأضافت «سوريا دولة تستوعب الجميع وكل الناس سواسية أمام القانون السوري وأمام الدستور السوري». ووصفت الكورد بأنهم «جزء ثمين ومهم للغاية من الشعب السوري».

وقال دارا مصطفى عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في حديث يوم الثلاثاء لـ (باسنيوز): «النظام السوري يناور ويتهرب حتى اللحظة من أي استحقاقات ديمقراطية وسياسية مطلوبة منه، وهو مازال يراهن على عودة الأوضاع في سوريا عامة وروجآفا (غرب كوردستان) خاصة إلى ما قبل عام 2011» ، مشيراً إلى أن «النظام يعول على تركيا في تحقيق هذا الهدف من خلال مؤتمرات آستانة وسوتشي واللقاءات الأمنية الخاصة».

وأضاف مصطفى، أن «النظام ومن خلال تلك المؤتمرات واللقاءات يحاول الضغط على الإدارة الذاتية ووضعها تحت تأثير التهديدات التركية بالاجتياح العسكري للمناطق الكوردية وتكرار جرائم الحرب التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها في عفرين، في باقي مناطق الجزيرة وكوباني».

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد حذر في خطاب، الفصائل التي «تراهن» على الولايات المتحدة، من أن واشنطن لن تحميهم، في إشارة ضمنية إلى مقاتلي الوحدات الكوردية YPG الجناح العسكري لـ PYD في وقت تستعد واشنطن لسحب جنودها من شرق سوريا.