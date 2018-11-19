مسؤول يكشف تفاصيل اجتماع يخص مطالب الكورد من موازنة العراق

شفق نيوز/ أفاد وكيل وزارة المالية العراقية السابق فاضل نبي، اليوم الاثنين، انهم عقدوا اجتماعاً مع وزارة المالية في إقليم كوردستان، وأعدوا قائمة بمطالب الكورد في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية ووجهوها الى بغداد.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن فاضل نبي قوله ان “للكورد مجموعة ملاحظات على مشروع الموازنة العامة العراقية لسنة 2019، لذا وتنفيذاً لأمر رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تم عقد اجتماع في وزارة المالية لمناقشة مطالب الكورد في الموازنة، ضم عدداً من الوزراء والمختصين وكنت احد الحضور، تم في الإجتماع تقديم عدد من المقترحات لتقديمها من قبل الوفد الكوردي الذي سيزور بغداد”.

وأضاف نبي “اُقترح في الاجتماع بأن يعود الإقليم كما كان في السنوات السابقة، وتقليص المبالغ الكبيرة من النفقات السيادية، وإعادة ما تم حذفه من الفقرات التي كانت موجودة في الموازنات السابقة، وكذلك ميزانية البيشمركة، وضرورة تخصيص حصة إقليم كوردستان على تلك الأسس”، مبينا ان “رئيس الحكومة وافق على المقترحات، وأكد بأنه لو التزمت الحكومة الإتحادية بذلك فإن الإقليم أيضاً سيلتزم بمطالبهم”.

وأوضح أن “المقترحات تم تقديمها الى بغداد بكتاب عن طريق وزير المالية لتثبيتها في مشروع الموازنة العامة، ونأمل ان تتم معالجة المشاكل والخلافات القائمة بالحوار والتفاهم بأسرع وقت”، مشيراً الى ان “رئيس الوزراء العراقي الحالي متفاهم وهو صديق للكورد، ومع إعادة حصة الإقليم الى ما كان عليه، لكن ذلك يتطلب موافقة بقية الأطراف لمعالجة مشكلة الموازنة والمشاكل الأخرى أيضاً”.