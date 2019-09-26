مسؤول كوردي ينقل انطباع القوى الكبرى إزاء حوار اربيل – بغداد

مسؤول كوردي ينقل من نيويورك انطباع القوى الكبرى إزاء حوار اربيل – بغداد

اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول كوردي في حكومة إقليم كوردستان الخميس إن القوى العالمية الكبرى رحبت بالحوار بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لحسم الخلافات العالقة بين الجانبين.

وأدلى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي بهذه التصريحات من نيويورك حيث يمثل أربيل ضمن الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال دزيي لكوردستان 24 إن الوفد الاتحادي العراقي عقد سلسلة اجتماعات “ايجابية” في نيويورك، مشيرا الى ان اغلب زعماء الدول عبروا خلالها عن قلقهم من احتمالية ظهور داعش مجددا.

وأضاف انه جرى خلال الاجتماعات الحديث عن “الاجواء الايجابية” السائدة حاليا بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

ونقل المسؤول الكوردي انطباع تلك القوى بتحسن العلاقات بين اربيل وبغداد بالقول إن الدول رحبت بانتهاج سبيل الحوار للبت في الخلافات بين الطرفين.

كان الرئيس العراقي برهم صالح قال في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن ثمة “اجواء ايجابية” بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لحسم الملفات الشائكة بين الجانبين.

وسبق أن قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني إن المحادثات بين حكومته والحكومة الاتحادية تخطو بوتيرة جيدة وهي على المسار الصحيح.