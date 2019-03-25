مسؤول كوردي يكشف عن تواجد 9 آلاف من عائلات داعش

شفق نيوز/ يتواجد في مخيم الهول الواقع في شمال شرقي سوريا أكثر من 9 آلاف فرد يتحدرون من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، حسبما ذكر مسؤول كوردي لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين.

وقال الناطق الرسمي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لقمان احمي، للوكالة إن “عدد الأشخاص الأجانب ضمن “داعش”، والذين يتواجدون بمخيم الهول هو 9371 شخصاً ضمنهم 6640 طفلا و2780 امرأة”، مشيراً إلى أن “هذا العدد (سُجِّل) قبل أسبوع”.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 62 ألفاً نزحوا بسبب القتال حول آخر جيب لتنظيم “داعش” في سوريا تدفقوا على مخيم الهول في سوريا وأن 5200 وصلوا في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس/آذار، ومن المتوقع توافد المزيد.

وذكر تقرير للمنظمة الدولية أن “مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير إذ يبلغ عدد المقيمين فيه حالياً 62 ألف فرد. أكثر من 90% من الوافدين الجدد من النساء والأطفال. يمثل الأطفال الأغلبية العظمى، 23% دون الثانية عشرة من العمر و12% دون سن الخامسة”، وفق رويترز.

وتستمر عمليات تمشيط منطقة مزارع الباغوز ومحيطها، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بانتظار انطلاق معركة الحسم الأخيرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية ضد آخر معاقل داعش.

ومشطت قوات سوريا الديمقراطية الألغام المزروعة بكثافة في المنطقة التي كان يتواجد فيها عناصر التنظيم، ممن كانوا يرفضون الاستسلام لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف، واختاروا القتال حتى الموت، وفق المرصد.

وتزامن القصف مع تحضيرات لاستقبال دفعات جديدة من المتبقين في أنفاق وخنادق الباغوز.